В Минздраве сообщили о позитивной динамике снижения числа абортов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Позитивная динамика снижения количества абортов сохраняется в РФ в последние годы, за пять лет общее число абортов сократилось на 26,4%, сообщила во вторник начальник отдела охраны репродуктивного здоровья и внедрения эффективной акушерско-гинекологической помощи департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елена Гусева.

Заседание экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка по вопросам совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания проходит во вторник.

"В последнее годы в РФ сохраняется только позитивная динамика абортов. Необходимо отметить, что только за последние пять лет в стране общее число абортов сократилось на 26,4% и в 2016 году составило 688 тысяч 117 абортов", — сказала Гусева в ходе заседания.

Нужно учитывать, что из общего числа абортов на долю абортов по желанию женщины приходится менее 60%, отметила Гусева. В 2016 году этот показатель составил 55%, то есть более 40% составляют самопроизвольные аборты, искусственное прерывание по медицинским, по социальным показаниям, неуточненные аборты, криминальные аборты и так далее, пояснила Гусева.

"Безусловно, на эти причины влиять достаточно сложно, частота их практически не снижается, и в основном снижение абортов происходит как раз за счёт сокращения абортов по желанию женщины", — подчеркнула она.

Число таких абортов, по словам Гусевой, за последние пять лет уменьшилось почти на 42% и в 2016 году зарегистрировано 376 тысяч 253 аборта по желанию женщины.