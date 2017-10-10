Власти Югры намерены трудоустроить до конца 2017 года более трети инвалидов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Численность трудоустроенных граждан с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца 2017 года должна приблизиться к 9 тысячам, составив 37% от общего числа проживающих в регионе инвалидов трудоспособного возраста, сообщили РИА Новости в окружном департаменте труда и занятости.

"В рейтинге по уровню достижения планового показателя по трудоустройству инвалидов автономный округ занимает первое место в Уральском федеральном округе и пятое место в Российской Федерации", — прокомментировали в департаменте.

Среди мер, которые позволяют окружным властям добиваться таких показателей, — компенсация затрат работодателей на оснащение постоянных рабочих мест для инвалидов. По информации департамента труда и занятости Югры, за счет средств бюджета автономного округа возмещается около 73 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место.

Как отмечается, в список наиболее популярных профессий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе входит дюжина специальностей, среди которых курьер, охранник, рабочий по благоустройству населенных пунктов, водитель автомобиля, администратор, сторож. При этом, если соискатели имеют высшее образование, работодатели готовы трудоустраивать их по изученной специальности.Кроме того, с начала текущего года девять инвалидов запустили собственное дело.

"Сферы деятельности самые разнообразные: торговля текстильными изделиями, автомобильными деталями, парикмахерские услуги, предоставление косметических услуг, организация конференций и выставок, разведение молочного крупного рогатого скота", — рассказали в профильном департаменте, уточнив, что нередко бизнес открывают молодые люди, уже имеющие опыт работы в своей сфере.

Это, как подчеркивают в ведомстве, говорит о том, что в вопросе трудоустройства инвалидов важную роль играет желание самих граждан, а также совместные шаги работодателей, муниципальных властей и общественников.

"Усилиями одной службы занятости решить вопрос трудоустройства инвалидов в Югре невозможно", — считает собеседник агентства.

Этот вопрос в начале сентября поднимался в правительстве региона. Как отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, важно, чтобы предлагаемые рабочие места для инвалидов "создавались не для "галочки". По ее словам, они должны привлекать людей и способствовать их профессиональному и личностному развитию.

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