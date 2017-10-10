Власти Югры намерены трудоустроить до конца 2017 года более трети инвалидов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Численность трудоустроенных граждан с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до конца 2017 года должна приблизиться к 9 тысячам, составив 37% от общего числа проживающих в регионе инвалидов трудоспособного возраста, сообщили РИА Новости в окружном департаменте труда и занятости.
"В рейтинге по уровню достижения планового показателя по трудоустройству инвалидов автономный округ занимает первое место в Уральском федеральном округе и пятое место в Российской Федерации", — прокомментировали в департаменте.
Среди мер, которые позволяют окружным властям добиваться таких показателей, — компенсация затрат работодателей на оснащение постоянных рабочих мест для инвалидов. По информации департамента труда и занятости Югры, за счет средств бюджета автономного округа возмещается около 73 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место.
Кроме того, с начала текущего года девять инвалидов запустили собственное дело.
"Сферы деятельности самые разнообразные: торговля текстильными изделиями, автомобильными деталями, парикмахерские услуги, предоставление косметических услуг, организация конференций и выставок, разведение молочного крупного рогатого скота", — рассказали в профильном департаменте, уточнив, что нередко бизнес открывают молодые люди, уже имеющие опыт работы в своей сфере.
"Усилиями одной службы занятости решить вопрос трудоустройства инвалидов в Югре невозможно", — считает собеседник агентства.
Этот вопрос в начале сентября поднимался в правительстве региона. Как отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, важно, чтобы предлагаемые рабочие места для инвалидов "создавались не для "галочки". По ее словам, они должны привлекать людей и способствовать их профессиональному и личностному развитию.