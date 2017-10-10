Кузнецова предложила способ увеличения рождаемости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение жилищной проблемы может стать серьезным стимулом для рождения ребенка в семьях, где уже есть дети, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Согласно данным Росстата, которые привела Кузнецова, в 2016 году из 131 тысячи многодетных семей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечены жильём более 5 тысяч.
Омбудсмен отметила, что целевой аудиторией мер поддержки многодетных семей становятся не только семьи с тремя и более детьми. "Целевой аудиторией мер в поддержку многодетности являются семьи с детьми, молодые семьи, семьи, которые планируют следующего ребёнка. Поэтому, аудитория этих мер значительно шире, чем может быть", — пояснила Кузнецова.
Она подчеркнула, что это очень важно учитывать при выработке подходов и компоновке мер социальной поддержки семьи.