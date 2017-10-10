Кузнецова заявила о неравном положении многодетных семей в регионах России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о неравном положении многодетных семей в разных регионах страны.

"В настоящее время федеральное законодательство не дает определения, какая семья считается многодетной, на федеральном уровне понятие не закреплено", — сказала она на заседании по вопросам совершенствования мер социальной поддержки семей.

Она отметила, что объемы мер социального стимулирования в субъектах РФ разнятся – "каждый регион исходит из личных социально-экономических возможностей, демографический условий".

"Данная ситуация, с одной стороны, положительна, так как дает возможность регионам самостоятельно увеличивать и регулировать те льготы, пособия, услуги, которые они могут предоставить многодетным семьям. Но предопределено неравное положение многодетной семьи на территории РФ", — заключила Кузнецова.