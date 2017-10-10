Аксенов заявил, что Крыму хватит газа на предстоящий отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым сполна обеспечен газом для прохождения отопительного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Добыча газа (предприятием "Черноморнефтегаз") упала не сильно, процент снижения добычи — 4-5% по сравнению с предыдущим годом. Но там принят ряд технологических мер, которые позволили объем добычи ежесуточно увеличить. У нас на сегодня рисков с точки зрения потребления газом населения никаких нет. В Крыму подготовлены к осенне-зимнему периоду", — сказал Аксенов журналистам.

При этом, по его словам, есть перспективные месторождения, которые еще предстоит разрабатывать.

"По ним готовится техническая документация. А пока все идет в штатном режиме", — подчеркнул глава республики.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Ему также принадлежит котельная "Симферополь" и котельная "Феодосия". До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма. "Черноморнефтегаз" добыл в 2016 году 1,4 миллиарда кубометров газа.