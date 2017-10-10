В детском технопарке "Кванториум" в столице Якутии начались вводные занятия

ЯКУТСК, 10 окт — РИА Новости. Первые вводные занятия и формирование рабочих команд прошли во вторник в детском технопарке "Кванториум" в Якутске; более 600 школьников распределят по лабораториям-квантумам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).
"Полагаю, этот инновационный проект развития технических способностей детей в режиме научно-исследовательской и проектной деятельности станет достойным вкладом республики в подготовку Десятилетия детства, которое объявил в России президент своим указом от 29 мая текущего года. С этой же целью моим распоряжением от 22 декабря 2016 года создан республиканский центр развития детского движения", — рассказал РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.
Как уточнили в пресс-службе главы и правительства Якутии, центр создан для координации, поддержки и развития детских общественных объединений на территории республики.