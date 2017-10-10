На Ямале более 70% оленей вакцинировали против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Более 70% оленей вакцинировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) против сибирской язвы, сообщило во вторник правительство региона.
"Со 2 по 9 октября на ямальской территории вакцинировано 3734 оленей. На сегодня против сибирской язвы привито свыше 534 тысячи голов северных оленей, это 72% от показателя противоэпизоотических мероприятий. В кампании задействовано 12 прививочных бригад", — говорится в сообщении.
В Надымском районе план выполнен на 65,4%. В районе Харвутинского месторождения начаты работы по установке стационарного кораля для проведения вакцинации. Продолжится вакцинация и в ноябре. В Красноселькупском районе кампания по вакцинации подходит к завершению (81%). Вакцинация полностью завершена в трех районах – в Ямальском, Шурышкарском и Пуровском, сообщает правительство ЯНАО.
"Специалисты службы ветеринарии ЯНАО отмечают поддержку и помощь местных жителей. Как известно, вакцинация – энергозатратное мероприятие, и помощь опытных оленеводов приходится кстати", — добавили в правительстве.
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