На Ямале более 70% оленей вакцинировали против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Более 70% оленей вакцинировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) против сибирской язвы, сообщило во вторник правительство региона.

В Ямальском районе ЯНАО летом прошлого года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Со 2 по 9 октября на ямальской территории вакцинировано 3734 оленей. На сегодня против сибирской язвы привито свыше 534 тысячи голов северных оленей, это 72% от показателя противоэпизоотических мероприятий. В кампании задействовано 12 прививочных бригад", — говорится в сообщении.

В Приуральском районе задействована одна прививочная бригада на стационарном корале фактории Паюта. На подходе — стадо оленевода-частника с поголовьем порядка 2 тысяч. Вакцинация в районе выполнена на 41%. В Тазовском районе в Гыданской тундре работают восемь прививочных бригад. Ветеринарных специалистов доставляют непосредственно в стойбища оленеводов. Планируется продолжить вакцинацию по мере подгона оленей на просчетные корали перед убоем. Исполнение плановых показателей по Тазовскому району – 72%, уточняют власти.

В Надымском районе план выполнен на 65,4%. В районе Харвутинского месторождения начаты работы по установке стационарного кораля для проведения вакцинации. Продолжится вакцинация и в ноябре. В Красноселькупском районе кампания по вакцинации подходит к завершению (81%). Вакцинация полностью завершена в трех районах – в Ямальском, Шурышкарском и Пуровском, сообщает правительство ЯНАО.

"Специалисты службы ветеринарии ЯНАО отмечают поддержку и помощь местных жителей. Как известно, вакцинация – энергозатратное мероприятие, и помощь опытных оленеводов приходится кстати", — добавили в правительстве.

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