Иван Ожгихин: "Швабе" при создании новой техники учитывает мнение врачей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" уделяет повышенное внимание мнению врачебного сообщества как при создании перспективного неонатального оборудования, сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя участие холдинга в выставке, которая прошла в рамках 12-го Всероссийского ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество".

Как сообщает пресс-служба холдинга, "Швабе" продемонстрировал передовые разработки в области неонатального оборудования — детский неонатальный обогреватель, аппарат искусственной вентиляции легких и фототерапевтический неонатальный облучатель.

"Данный форум является уникальной площадкой для высокопрофессионального диалога в области перинатологии. Наш холдинг уделяет повышенное внимание мнению врачебного сообщества как при создании перспективного неонатального оборудования, так и в ходе модернизации уже выпущенной техники. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить новорожденным максимально эффективный уход", — отметил Ожгихин.

Организатором конгресса выступила Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины. В его работе приняли участие порядка полутора тысяч врачей 18 специальностей из большинства регионов России.