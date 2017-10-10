Показатель трудоустройства инвалидов можно удвоить, считает Топилин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Показатель трудоустройства инвалидов в России составляет около 30%, и его можно удвоить в перспективе, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Во вторник глава Минтруда находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске. Он посетил местный центр занятости населения, обсудив вопрос, связанный с трудоустройством инвалидов.

"Мы сейчас обсуждали в департаменте занятости, как надо работать в решении проблем занятости инвалидов. Проблема достаточно серьезная в России. Максимум 30% трудоспособных инвалидов работают, и мы считаем, что этот показатель можно удвоить в перспективе", — заявил Топилин журналистам.

По его словам, этой проблемой в стране долгое время всерьез не занимались, и ясной картины, показывающей, почему не работают или не хотят работать инвалиды, составить сложно. "Таких исследований даже никто не проводил. Нельзя сказать, что инвалиды имеют большие доходы, и это позволяет им жить нормально", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что, получив результаты исследований, демонстрирующих проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов, можно будет поднимать вопрос на федеральном уровне, предлагая конкретные меры. "Главное — это возможность дополнительных образовательных программ, переподготовки, повышения квалификации. К этому будем внимательно относиться", — резюмировал Топилин.