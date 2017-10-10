Кузнецова рассказала о детях, живущих в малоимущих семьях

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Доля детей, проживающих в малоимущих семьях, постоянно увеличивается в течение последних пяти лет в РФ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник.

"Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в семьях со средним душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в последние 5 лет постоянно увеличивается", — сказала Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания.

Омбудсмен также сообщила, что при этом численность детей, имеющих право на получение социальной поддержки за счёт бюджета субъектов РФ, увеличилась за этот период примерно в два раза с 3 до 6 миллионов в 2016 году.

"Наряду с этим показатели уровня безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к сожалению, остаются неизменными, порядка 6%, вот в 2016 году 6,9%", — добавила Кузнецова.