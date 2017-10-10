Кузнецова рассказала о детях, живущих в малоимущих семьях

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Доля детей, проживающих в малоимущих семьях, постоянно увеличивается в течение последних пяти лет в РФ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник.
Омбудсмен также сообщила, что при этом численность детей, имеющих право на получение социальной поддержки за счёт бюджета субъектов РФ, увеличилась за этот период примерно в два раза с 3 до 6 миллионов в 2016 году.
"Наряду с этим показатели уровня безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к сожалению, остаются неизменными, порядка 6%, вот в 2016 году 6,9%", — добавила Кузнецова.