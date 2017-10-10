Васильева заявила об увеличении числа выбравших профобразование выпускников

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Более половины выпускников девятых классов российских школ в 2017 году выбрали профессиональное образование, это на 14% больше, чем в прошлом году, рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева.

"56% поступающих… выбрали среднее профессиональное образование, выбрали профессию. Это большое показатель, потому что это на 14% больше, чем было в прошлом году", — сказала Васильева в ходе правчаса в Совфеде.

Она отметила, что министерство утвердило новые образовательные стандарты по 16 профессиям и 28 специальностям, разработанные в соответствии с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.

Уже в новом учебном году больше тысячи колледжей приступили к работе по новым стандартам.