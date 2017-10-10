Васильева рассказала об экспертизе учебников по русскому языку и математике

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экспертиза учебников по русскому языку и математике проводится в настоящее время, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева на правчасе в Совете Федерации.

"Сейчас идет экспертиза по двум предметам — это русский язык и математика", — сказала Васильева.

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ, соответствующий перечень поручений, сделанных по итогам прямой линии, опубликован на сайте Кремля. Минобрнауки России представило правительству и президенту РФ свои предложения по совершенствованию экспертизы школьных учебников в начале сентября.

Министр отметила, что сейчас в федеральный перечень входят 1377 учебников, что слишком много.

Ранее Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.