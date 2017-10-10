В Совбезе России обсудили улучшение экологического законодательства

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Улучшение экологического законодательства на особо охраняемых природных территориях обсудили на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России, сообщает пресс-служба СБ.

"В ходе заседания были предложены дополнительные меры организационного и нормативно-правового характера по нейтрализации угроз экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, включающие совершенствование экологического законодательства и решение организационных проблем в сфере управления данной категорией земель", — говорится в сообщении.