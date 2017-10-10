Эксперт оценил методы лечения экстрасенса Чумака

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Методы лечения экстрасенса Аллана Чумака, который скончался во вторник на 83-м году жизни, приносили вред здоровью людей, которым следовало обратиться за квалифицированной медицинской помощью, считает член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Никита Хромов-Борисов.

Известный экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве, сообщил во вторник на своей странице в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон. Аллан Чумак получил широкую известность в России в конце 1980-х — начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.

"Это можно назвать шарлатанством. Такие методы (которые практиковал Чумак — ред.) означали отказ людей от нормальной медицины, что приносило им вред", — сказал Хромов-Борисов РИА Новости.

Он объяснил популярность "оздоровительных" телевизионных сеансов Чумака низким образовательным уровнем россиян. "Если народ верит, что можно вылечиться по телевизору, не выходя из дома, значит, у нас плохи дела с образованием", — заключил Хромов-Борисов.