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Общество

В Москве увеличат социальные выплаты семьям с детьми-инвалидами

22:3109.10.2017
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкДети-инвалиды. Архивное фотоДети-инвалиды. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Москвы увеличат размер социальных выплат малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами как минимум в два раза, а в ряде случаев повышение может увеличить выплату и в пять раз, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Что касается увеличения льгот, пособий, мы это реализуем в ближайшее время. Я не согласен с тем, что их надо индексировать: их надо увеличивать в разы. Мы, как минимум, в два раза все пособия увеличим, некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от 3 до 5 раз и посмотрим, чтобы остальные пособия также были увеличены", — сказал Собянин на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Красносельский".

Мэр уточнил, что "все эти расчеты сделаем, внесем в Госдуму РФ, я уверен, что депутаты нас поддержат".

По его словам, сегодня в столице уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности.

"Многое делаем для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно: в московских дворах создаем детские и спортивные площади, в парках, тоже вся инфраструктура нацелена на детей-подростков, чтобы они могли заниматься спортом, гулять, отдыхать. Важное направление — наши детские поликлиники, мы постарались их модернизировать, практически полностью закончили модернизацию роддомов, они сегодня первоклассные, самые лучшие в стране и по многим параметрам не уступают заграничным. Много внимания уделяем общественному транспорту, он приспособлен для маломобильных групп граждан, для мам с коляскам", — добавил Собянин.

Просьбы и пожелания родителей

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В основном на встрече с градоначальником просьбы активистов и родителей касались индексации соцвыплат многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Председатель московской городской Ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Юлия Камал отметила, что "родители очень просят рассмотреть вопрос о повышении выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства до 23 лет". По ее словам, сейчас эта выплата составляет 6 тысяч рублей, Ассоциация просит по возможности увеличить ее в 1,5-2 раза.

"Для многих наших родителей ограничены средства по уходу за такими детьми, особенно, у одиноких мам. Также мы просим увеличить в полтора-три раза выплаты родителями с инвалидностью 1 и 2 группы, которые воспитывают несовершеннолетними детей", — добавила она.

В ходе беседы Камал поблагодарила город за поддержку, которую он оказывает маломобильным группам граждан, создавая удобные общественные пространства для инвалидов. "В Москве проживает 38 тысяч семей, воспитывающих детей инвалидов. Мы гордимся тем, как развивается метро, улицы, дороги. Это очень важно — город становится удобным для маломобильных граждан и семей с детьми", — сказала она.

Просьба многодетной мамы Натальи Артемьевой касалась внесения изменений в программу "Семейный отдых". "Мы бы хотели, чтобы у ребенка до 15 лет была возможность поехать отдыхать вместе с остальными членами семьи. Тогда у семьи будет выбор, взять подростка с собой или отправить одного в лагерь. Детям обидно: мама с маленькими (детьми) едет отдыхать, а старший — в лагерь один", — пояснила она.

Рабочая группа наладит взаимодействие

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей Москвы", мама шести детей Наталья Карпович озвучила идею о создании рабочей группы, которая помогала бы гражданам осуществлять взаимодействие с властями в вопросах соцподдержки многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

"Мы зачастую понимаем проблему, но не понимаем в государственных масштабах как ее реализовать. Рабочая группа позволит разработать механизмы для решения этих вопросов", — считает она.

Подводя итог встречи, Собянин подчеркнул, что Москва за последнее время пережила целый ряд серьезных сложностей, связанных с падением цен, изменением курса валюты, введением экономические санкций против России. Тем не менее, по мнению градоначальника, столица с ними "достойно справляется".

Мэр согласился с тем, что все высказанные в ходе встречи пожелания были "существенными" и "интересными". "Мы создадим, как вы предлагаете, рабочую группу, чтобы в постоянном режиме отрабатывать эти предложения", — заключил он.

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