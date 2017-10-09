С 2018 года результаты медосмотра детей будут направляться в школы

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Первого января 2018 года вступит в силу приказ Минздрава РФ, по которому результаты профилактических осмотров детей будут передаваться проводящим осмотр врачом в школы, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"С 1 января 2018 года в силу вступит приказ Минздрава России "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". Согласно этому приказу врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной организации, в которой обучается ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос с определением медицинской группы для занятий физической культурой и последующая передача этой информации в образовательные учреждения урегулирован.