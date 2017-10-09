Путин отметил важную роль Общества российско-китайской дружбы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественного заседания по случаю 60-летия Общества российско-китайской дружбы, отметив его важную роль в развитии сотрудничества между двумя странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне поздравляю вас с юбилеем Общества российско-китайской дружбы. С первых дней своего существования этот канал народной дипломатии играет весомую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, прямых контактов между регионами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики, побратимских связей между городами, обменов по линии различных неправительственных организаций", — приводятся слова президента в телеграмме.

По словам Путина, "созданное шесть десятилетий назад, оно стало первым из отечественных обществ дружбы с народами зарубежных стран". Лидер РФ также добавил, что "с деятельностью Общества связана практически вся современная история российско-китайских отношений, которые сегодня вышли на уровень всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия".

Он уточнил, что "под эгидой Общества реализуются масштабные совместные проекты в области культуры, искусства, образования, просвещения, спорта. Весьма важно, что к работе Общества всё активнее подключается молодежь двух стран. Это дает уверенность, что славные традиции дружбы, взаимопонимания и добрососедства, связывающие граждан России и Китая, будут сохраняться и преумножаться в будущем".