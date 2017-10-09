Кузнезова прокомментировала возможный запрет абортов в России

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Пока рано говорить законодательном запрете абортов в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью в программе "Познер".

"Мы беседовали с женщинами, которые приходили на аборт.. Ни одна женщина не хочет этого делать. Мы должны сделать все, чтобы помочь им сделать выбор в пользу жизни. Моей мечтой было бы время, когда бы не было абортов вообще, это было бы счастье… Но пока эти разговоры преждевременны, пока не выстроена система. Пока нет мер, которые ждет женщина, которые помогут ей решить ее беду. Поэтому пока говорить рано", — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о том, стоит ли запретить аборты законодательно.

По ее словам, сегодняшняя цифра по абортам – около миллиона в год. "700-800 тысяч называют, но это вершина айсберга", — заметила Кузнецова.