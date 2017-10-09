В Волгоградской области рекламу "Макдональдса" признали недостоверной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости. УФАС России по Волгоградской области признало рекламу гамбургера ресторана быстрого питания "Макдональдс" недостоверной в части несоответствия размера бургера на рекламной продукции с реальным размером блюда, сообщает антимонопольное ведомство.

Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба от местного жителя о том, что гамбургер "Вестерн Гурмэ" в реальности гораздо меньше, чем изображенный на рекламных щитах и листовках. Экспертный совет областного УФАС, которому были представлены макеты рекламы и реальный продукт, пришел к выводу о недостоверности рекламы.

"ООО "Макдоналдс" выдано предписание об устранении нарушения рекламного законодательства", — говорится в сообщении.

По словам замглавы областного УФАС России Ирины Никуйко, объяснения "Макдоналдс" сводились к тому, что данная реклама содержит информацию исключительно только об ингредиентах бургера, на фото ингредиенты в бургере выложены для наглядности специальным способом – "лесенкой".

"Вместе с тем, и заявитель, и члены экспертного совета, и члены комиссии управления при оценке использованных в рекламе образов конкретных бургеров пришли к выводу, что эти изображения явно несут информацию не только о составе бургеров, но и об их величине", — приводятся слова Никуйко в сообщении.

Позиция рекламодателя о том, что образ бургера, использованный в рекламе, несет информацию только о составе, никак не доведена до потребителя в самой рекламе, отмечают в управлении. "Эта существенная для потребителя информация отсутствует, что вводит потребителя в заблуждение относительно рекламируемого бургера", — пояснила Никуйко.