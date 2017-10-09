Общественный совет при Росавиации обсудит ситуацию с "ВИМ-Авиа" 10 октября

Самолет Airbus A319 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Самолет Airbus A319 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Общественный совет при Росавиации на внеплановом заседании 10 октября 2017 года обсудит ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", сообщила пресс-служба ведомства.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании. Общая кредиторская задолженность перевозчика, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Как сообщает ведомство, участниками заседания будут руководитель Росавиации Александр Нерадько, члены общественного совета при Росавиации, работники центрального аппарата и подведомственных учреждений Росавиации, представители общественных организаций гражданской авиации, авиатранспортных предприятий РФ.

Также в повестке заседания заявлен вопрос об инициативе секретаря Общественной палаты (ОП) РФ о расформировании самого общественного совета.

Ранее министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов поддержал предложение, высказанное в ОП, распустить общественный совет при Росавиации из-за ситуации с "ВИМ-Авиа".