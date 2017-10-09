Темрезов: в КЧР создано 5 тысяч новых мест в школах за несколько лет

ЧЕРКЕССК, 9 окт — РИА Новости. Около пяти тысяч новых учебных мест в школах создано в Карачаево-Черкесии за последние несколько лет, сообщил глава республики Рашид Темрезов на встрече с педагогами в пятницу, в Международный день учителя.

Глава КЧР подчеркнул, что в республике ведется планомерная работа по переходу школ на односменное обучение. "Только за последние несколько лет создано порядка пяти тысяч новых мест для учащихся. Я за то, чтобы дети учились в одну смену, высвобождая тем самым время для дополнительных занятий и спорта", — сказал Темрезов.

Глава региона отметил, что в текущем году сдан в эксплуатацию образовательный комплекс "школа плюс детский сад" в ауле Кара-Паго Абазинского района. Кроме того, будет завершено строительство образовательных организаций в селе Холоднородниковском Прикубанского района, в ауле Псаучье-Дахе Хабезского района. В планах — строительство новой школы в Адыге-Хабльском районе.

На встрече с педагогами глава региона также обсудил вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, о проведении работы по популяризации среди учащихся рабочих специальностей, которые в настоящее время востребованы на рынке труда. Темрезов подчеркнул, что все предложения, высказанные педагогами, будут учтены в дальнейшей работе.

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