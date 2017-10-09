Глава ФАДН: у культуры, языка и традиций тюркских народов есть будущее

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Всероссийский международный форум молодежи "Золото тюрков", завершившийся в Казани, свидетельствует о том, что у тюркских народов, их культуры, языка, обычаев, традиций есть будущее, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

Форум "Золото тюрков" проходил в Казани с 5 по 9 октября. Он был организован Федеральным агентством по делам национальностей России при поддержке правительства Татарстана. Целью форума стал обмен опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения уникального историко-культурного наследия тюркских народов. В нынешнем форуме приняли участие более 150 человек из 14 регионов России. В течение пяти дней вместе с экспертами ребята работали над собственными проектами, лучшие из которых будут рекомендованы для реализации в качестве успешных практик.

"Ребята даже в ущерб своему личному времени, каким-то игровым программам все-таки сосредоточились на программах образовательных, на подготовке своих проектов, которые были посвящены, в первую очередь, этнокультурному компоненту тюркских народов. И мне кажется, это очень важно, что они уделяют сохранению своего этнического своеобразия, своей культуры, обычаев, традиций своих народов такое внимание. Значит, у тюркских народов есть будущее, есть будущее у их культуры, языка, обычаев, традиций", — сказал Баринов журналистам по завершении форума.

Глава ФАДН также отметил, что агентство по делам национальностей проводит данный форум первый раз и на следующий год постарается сделать еще более интересным и результативным.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей, что в качестве площадки проведения форума выбран Татарстан. По его мнению, существование такой площадки очень важно для молодежи, об этом свидетельствуют и представленные в рамках форума проекты. Минниханов выразил надежду, что эти проекты будет поддержаны и в тех регионах, где проживают ребята, и агентством по делам национальностей.

"Уверен, что форум стал эффективной площадкой для молодежных тюркских сообществ, вы приобрели полезный опыт и обменялись идеями. Несомненно, каждый из вас может многое сделать для своего народа и развития в целом нашей страны. Это особенно значимо в условиях вызовов и рисков современности", — подчеркнул глава республики, выразив надежду, что эта программа будет продолжена.

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