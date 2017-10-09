Роскомнадзор объяснил цель видео, напугавшего пользователей Telegram

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Видеопредупреждение Роскомнадзора, опубликованное в пятницу, было направлено на привлечение внимания к защите персональных данных, сообщает ведомство в понедельник.

​​В пятницу, 6 октября, Роскомнадзор опубликовал в Twitter послание к пользователям Telegram, в котором сообщалось, что скоро пользователи мессенджера "узнают от детей страшную правду". Многие восприняли это как анонс блокировки мессенджера.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

​В понедельник ведомство опубликовало видеоролик, в котором дети рассуждают о правилах безопасности в интернете.

Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется "не про то". Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

​"Этим роликом мы хотим вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных. "Страшная правда" заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства", — говорится в сообщении.