МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уверен, что глава государства знает о выпуске за границей продукции с использованием его имени, но сам факт говорит об огромной популярности и авторитете Владимира Путина во всем мире.

"Нет, иностранные не запрашивают. Иногда у нас тоже это происходит, тоже не запрашивают. Я не уверен, знает ли президент о том, что такая продукция выпускается за границей. Хотя, с другой точки зрения, в любом случае это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире",- сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин приобрести выпущенную в Париже к его юбилею куртку в коллекцию, давал ли он разрешение на использование своего имени в коммерческих целях, запрашивали ли его об этом.