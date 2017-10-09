В Минобрнауки рассказали о коррупции при проведении олимпиад школьников

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. То, что часть школьников, участвовавших в олимпиадах не смогла преодолеть нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад, заявила глава Минобрнауки на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Ранее Васильева в интервью РИА Новости заявила, что 40% победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам главы Минобрнауки, почти треть выпускников школ (30%) даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по тем предметам, по которым участвуют в олимпиадах.

"Мы пришли к выводу о том, что 40 процентов не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали", — рассказала Васильева.

Она отметила, что это "говорит о коррупционной составляющей".

"Не все хорошо в олимпийском движении", — сказала Васильева.