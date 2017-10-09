Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 1,9%

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 1,9 %, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"С 27 сентября по 4 октября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,9 % и составила 723 977 человек. Годом ранее этот показатель составлял 853 810 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 70 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Марий Эл, Бурятия, Карелия, а также в Курганской, Курской, Омской, Тверской, Ивановской, Псковской областях и Алтайском крае.

Обратная тенденция наблюдалась в 14 регионах России. Наибольший рост численности безработных граждан зафиксирован республиках Северная Осетия, Адыгея, Крым, Ненецком, Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском, Пермском краях, Белгородской области.

Сообщается, что численность безработных не изменилась в Москве.

По состоянию на 4 октября общее число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 435 человек.