Штормовой ветер ожидается на побережье Чукотского и Берингова морей

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Спасатели предупреждают о штормовом ветре 9 и 10 октября на побережье Чукотского и Берингова морей.

"По информации гидрометцентра ФГБУ "Чукотское УГМС" 9-10 октября на побережье Чукотского и Берингова морей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На побережье Анадырского залива ночью и утром ожидаются порывы ветра до 22-27 м/с", — говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

Спасатели рекомендуют принять меры безопасности и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.