В Москве количество долгостроев сократилось с 669 до 261 за семь лет

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ходе работы над проблемой долгостроев за последние семь лет удалось сократить количество заброшенных зданий с 669 до 261.

"Постепенно разбираемся с долгостроями. Только в этом году ввели в эксплуатацию и возобновили работы на 28 объектах. Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад, и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261", — написал он в соцсети " ВКонтакте ".

Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года.