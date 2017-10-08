На Ставрополье пройдет первый молодежный форум ОНФ

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Первый молодежный форум Общероссийского народного фронта пройдет в воскресенье в Ставрополе и соберет 250 участников из Ставропольского края и Калмыкии, сообщает пресс-служба ОНФ.

"В воскресенье Ставропольский край первым в России проведет молодежный форум Общероссийского народного фронта. В нем примут участие 250 молодежных лидеров Ставропольского края и республики Калмыкия", — говорится в сообщении.

Участникам форума будет презентовано новое направление работы Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ", добавляет пресс-служба.

Координаторы проектов ОНФ проведут тематические мастер-классы: как избавиться от свалки в своем дворе, отремонтировать "убитую" дорогу и не дать чиновникам за деньги граждан покупать себе шикарные автомобили; для участников также организованы открытые игровые площадки, флешмобы, квест и фотозоны, добавили в ОНФ.

"Молодежь – это уже наше настоящее, а не будущее, как принято говорить. Уверена, что и в 18, 20 лет нужно быть ответственным за свой город, край и страну. Мы везем в Ставрополь мощную команду "фронтовиков" — депутатов. Хотим получить от участников форума обратную связь и найти лучших — тех, с кем вместе дальше пойдём на "фронт", — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, слова которой приводятся в сообщении.

Молодежный форум пройдет на базе Ставропольского государственного аграрного университета.