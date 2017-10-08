На Ставрополье пройдет первый молодежный форум ОНФ

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Первый молодежный форум Общероссийского народного фронта пройдет в воскресенье в Ставрополе и соберет 250 участников из Ставропольского края и Калмыкии, сообщает пресс-служба ОНФ.
Участникам форума будет презентовано новое направление работы Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ", добавляет пресс-служба.
Координаторы проектов ОНФ проведут тематические мастер-классы: как избавиться от свалки в своем дворе, отремонтировать "убитую" дорогу и не дать чиновникам за деньги граждан покупать себе шикарные автомобили; для участников также организованы открытые игровые площадки, флешмобы, квест и фотозоны, добавили в ОНФ.
Молодежный форум пройдет на базе Ставропольского государственного аграрного университета.