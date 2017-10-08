Скончался российский лингвист, академик РАН Вячеслав Иванов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский лингвист, антрополог, доктор филологических наук Вячеслав Иванов скончался на 89-ом году жизни, сообщается в субботу на сайте РГГУ.

"На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов. Вячеслав Всеволодович возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ, был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, иностранным членом нескольких зарубежных академий и научных обществ", — говорится в сообщении.

Также Вячеслав Иванов был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества и профессором Калифорнийского университета.