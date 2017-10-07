Эсеры намерены добиваться финансирования для НИИ детской имени Блохина

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что при рассмотрении поправок в закон о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, а также законопроекта федерального бюджета на 2018-2020 годы в Госдуме эсеры будут добиваться выделения дополнительных средств для Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Блохина, сообщает пресс-служба политика.

Об этом Миронов рассказал в ходе посещения благотворительной акции "Солнечный день", прошедшей в московском творческом центре "Москворечье" по инициативе общественных организаций и НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Блохина.

"Мы в Госдуме сейчас будем рассматривать бюджет. И обязательно нужно дополнительные деньги выделить онкоцентру на закупку лекарств, оборудования, достройку нового корпуса на 250 мест", — цитирует Миронова его пресс-служба.

При этом глава партии рассказал, что до 80% детей, которые приезжают на лечение в НИИ со всей страны, удается спасти. "Конечно, хочется стремиться к 100%. Но для этого государство не должно забывать финансировать направление детской онкологии", — приводится мнение политика в сообщении.

В конце сентября на рассмотрение Госдумы был внесен проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, а на этой неделе правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.