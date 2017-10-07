Новый глава Приморья призвал регион стать противовесом северо-западу России

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Приморье должно стать противовесом северо-западным регионам России, заявил новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и. о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Сейчас край должен стать таким противовесом северо-западу по силе своей, по могуществу. Потому что потенциал огромнейший", — сказал Тарасенко журналистам.

По его словам, это подтверждает тот факт, что чиновники, которые приходят с Дальнего Востока на северо-запад, они энергичные и дружественные.

Биографию Андрея Тарасенко читайте в справке РИА Новости>>