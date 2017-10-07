Новый глава Приморья призвал регион стать противовесом северо-западу России

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Приморье должно стать противовесом северо-западным регионам России, заявил новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
"Сейчас край должен стать таким противовесом северо-западу по силе своей, по могуществу. Потому что потенциал огромнейший", — сказал Тарасенко журналистам.
По его словам, это подтверждает тот факт, что чиновники, которые приходят с Дальнего Востока на северо-запад, они энергичные и дружественные.
Биографию Андрея Тарасенко читайте в справке РИА Новости>>