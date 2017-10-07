Правительство Москвы присудит 33 премии молодым ученым

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В этом году правительство Москвы планирует присудить молодым ученым 33 премии по одному миллиону рублей каждая, сообщает сайт mos.ru.

В конкурсе могут принимать участие научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты и специалисты, ведущие научную и научно-техническую деятельность в организациях и вузах Москвы. А также специалисты московских организаций экономической и социальной сферы, которые трудятся над экспериментальными разработками.

Возраст молодых ученых должен быть меньше 36 лет. Они могут участвовать в конкурсе как индивидуально, так и в составе коллектива до трех человек. У докторов наук есть преимущество: на премию могут претендовать обладатели этой ученой степени в возрасте до 40 лет включительно.

Премии традиционно получат авторы выдающихся научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также разработчики новых технологий, приборов и материалов.

Прием заявок уже начался и продлится до 30 октября. Итоги конкурса будут подведены до 15 февраля следующего года.