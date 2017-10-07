Выходные в Москве: научные сражения, винтажное кино и занятия для гурманов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. 7 и 8 октября в музеях, парках, кинотеатрах и центрах культуры Москвы пройдет множество интересных мероприятий, сообщает сайт mos.ru.

В субботу в государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева стартует традиционная олимпиада для школьников, которая продлится до 31 марта. Для ее участников подготовили вопросы, на которые можно ответить, только если внимательно обследовать музейные залы.

Принять участие в олимпиаде можно только в выходные дни: в субботу — с 12:00, в воскресенье — с 11:00.

В парке "Сокольники" 7 октября пройдет экологическая акция. Ее участникам предложат "укорениться в парке", высадив куст.

Это прекрасная возможность не только украсить парк, но и оставить в нем напоминание о себе — теперь при каждом посещении "Сокольников" можно будет проверять, как поживает ваш "подопечный", следить за его ростом и самочувствием.

Перчатки, инвентарь и саженцы можно будет получить у живой изгороди, расположенной вдоль дирекции парка в Саду астрономов, и у "Веранды танцев". Каждый получит именной сертификат об участии в акции.

В ботаническом саду МГУ продет серия познавательных мероприятий для школьников и их родителей.

Познакомиться с экспонатами сада все желающие могут во время обзорных экскурсий и прогулок под названием "Ароматы тропиков". Группы собирают по несколько раз в день. Кроме того, 8 октября проведут специальную экскурсию для тех, кто интересуется суккулентами. А на лекции "Дары волхвов: этноботаника семейства бурзеровых с древнейших времен до наших дней" гостям расскажут об использовании аромаламп.

Почувствовать себя настоящим конструктором, робототехником и моделистом, изучить законы природы, физики и химии и встретиться с учеными смогут участники фестиваля науки в Московском дворце пионеров.

7 октября в московских кинотеатрах начинаются бесплатные показы фильмов, снятых по классике русской и зарубежной литературы. У школьников есть прекрасная возможность увидеть на большом экране героев произведений, которые они сейчас проходят. А зрители постарше по достоинству оценят отточенную режиссуру и работу признанных мастеров актерской игры.

В кинотеатре "Сатурн" покажут немые фильмы. Зрителям представляют работы классика экспрессионизма Фридриха Вильгельма Мурнау.

7 октября на большом экране можно будет увидеть фильм "Последний человек" 1924 года. Это камерная драма с потрясающей актерской работой Эмиля Яннингса, сыгравшего уволенного со службы старого швейцара. В ней почти полностью отсутствуют титры, но это нисколько ее не портит — полная психологических нюансов игра Яннингса и экспериментальная операторская работа не дадут оторваться от экрана.

На следующий день в кинотеатре покажут экранизацию пьесы Мольера "Тартюф" 1925 года, в которой сыграл все тот же Яннингс. "Тартюф" задумывался как масштабный проект с бюджетом два миллиона марок. В итоге сценарист Карл Майер сделал из мольеровской комедии "фильм в фильме".

Центр культуры и искусства "Меридиан" порадует любителей американской музыки 1930-1950-х годов в субботу ждут на концерте "Старые пластинки, киноленты и весь этот джаз…". На сцену выйдут вокалистка Ирина Соболева и пианист-виртуоз Арнольд Хаин. Артисты исполнят композиции из популярных мюзиклов и старых кинофильмов, а также эстрадные песни середины прошлого века.

7 и 8 октября — последние выходные работы фестиваля "Золотая осень" для настоящих гурманов.

В субботу здесь пройдет День Великобритании — родины глочестера и чеддера, впервые изготовленного в качестве презента на свадьбу королеве Виктории в 1840 году. Целый день здесь будут проходить концерты, мастер-классы и творческие занятия. На сцене со специальной программой выступят струнное трио Ammirato и группа Shoo Music Family. На фестивальной кухне гостей будут учить выпекать традиционный английский ячменный хлеб, готовить конфитюры и джемы из сезонных фруктов и овощей, которые принято подавать к английским сырам. Завершат день лекция и дегустация, на которых можно ознакомиться с сортами сыра, которые появились в Великобритании и производятся в России.

Воскресенье будет посвящено нашей стране: гостей научат выпекать нарезной батон и готовить конфитюры к отечественным сырам, а в 16:00 стартует лекция и дегустация сортов сыра, родиной которых является Россия. На сцену снова выйдут трио Ammirato и группа Shoo Music Family. В 15:00 гостей ждет интерактивный спектакль "Сбор урожая", а в фестивальной "гостиной" пройдут мастер-классы по рукоделию.

Кулинарная школа продолжит работать и на площади Революции. Правда, здесь учеников познакомят не с сырами, а со стритфудом разных стран. 7 и 8 октября, например, можно будет попробовать и научиться делать финские и английские сэндвичи, пирожки бурекас, французский киш, московский крендель, индонезийский суп баско, сингапурские кайя-тосты.

Для гостей арт-студии проведут мастер-классы по созданию грибных корзинок из лозы, игрушечных удочек и рыбок, подсвечников из баночки и прозрачных камней, пейзажей из пластилина, деревьев счастья из тыквенных семечек, листьев и желудей, панно из сухих грибов и шишек.

В субботу на сцену выйдут вокальная группа Coffetime Band, Алексей Петрухин и группа "Губерния", Владимир Винтеркин. А в воскресенье здесь покажут кукольный спектакль "Вкусные истории", выступят Ольга Панюшкина, Марина Девятова и шоу-балет "Яр дэнс".