"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит перевозку пассажиров в Римини

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" завершит перевозку пассажиров из Китая и Римини 7 октября, сообщает сообщает Минтранс РФ по итогам заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании.
"Седьмого октября "ВИМ-Авиа" завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить 8 рейсов, в том числе 6 чартерных и 2 регулярных", — говорится в сообщении.
Как сообщается, 6 октября авиакомпания выполнила шесть рейсов, в том числе из Внуково в китайские города Чанша и Чжэнчжоу, а также Тенерифе-Внуково. Всего за вчерашние сутки перевезено 449 пассажиров.
В среду Минтранс сообщал, что "ВИМ-Авиа" со вторника, 3 октября, перевозит пассажиров в плановом режиме, а до середины октября завершит все рейсы. Практически всех пассажиров ее международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний.