"ВИМ-Авиа" 7 октября завершит перевозку пассажиров в Римини

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" завершит перевозку пассажиров из Китая и Римини 7 октября, сообщает сообщает Минтранс РФ по итогам заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании.

Заседание штаба провел в субботу руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Седьмого октября "ВИМ-Авиа" завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить 8 рейсов, в том числе 6 чартерных и 2 регулярных", — говорится в сообщении.

Как сообщается, 6 октября авиакомпания выполнила шесть рейсов, в том числе из Внуково в китайские города Чанша и Чжэнчжоу, а также Тенерифе-Внуково. Всего за вчерашние сутки перевезено 449 пассажиров.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

В среду Минтранс сообщал, что "ВИМ-Авиа" со вторника, 3 октября, перевозит пассажиров в плановом режиме, а до середины октября завершит все рейсы. Практически всех пассажиров ее международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний.