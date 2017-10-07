И.о. главы Приморья встретился с курсантами университета имени Невельского

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, накануне прибывший во Владивосток, принял участие торжественной церемонии посвящения первокурсников в Морском государственном университете имени Г.И. Невельского и пообещал курсантам сделать все возможное, чтобы они строили карьеру в родном регионе, сообщает администрация края.

Перед началом мероприятия глава региона встретился с ректором вуза Сергеем Огаем и осмотрел университет. Поздравляя первокурсников, Тарасенко отметил, что в МГУ им. Невельского готовят настоящих флотоводцев, которые ценятся по всему миру, и очень важно, чтобы выпускники университета оставались работать в Приморье.

"Сегодня в крае развернута целая система судостроения, нам нужны новые кадры. Через пять лет, когда вы окончите вуз, здесь будет создан новый флот, и он будет ждать вас. А мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы строили карьеру в родном регионе", — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Морской государственный университет имени Г.И. Невельского в этом году отмечает 127 лет со дня своего основания. Это крупнейшее на Дальнем Востоке России учебное заведение, где готовят специалистов плавсостава и морской инфраструктуры всего макрорегиона. Сегодня здесь учится около 8 тысяч курсантов и студентов на 12 факультетах. Ведется подготовка специалистов среднего профессионального обучения в Сахалинском, Амурском и Находкинском филиалах и в двух колледжах. В 2017 году в университет и филиалы принято более 1,5 тысячи учащихся.