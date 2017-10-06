Никитин хочет увеличить финансирование на подготовку к юбилею города

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода утвердил типовой план мероприятий с финансированием 1,1 миллиарда рублей, но эта сумма может быть увеличена за счет работы с профильными министерствами, сообщил журналистам врио главы региона Глеб Никитин.

По его словам, в пятницу состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, где был утвержден план мероприятий по подготовке к юбилею на 2017-2021 годы, который предполагает соответствующие объемы финансирования из бюджетов разных уровней.

"План состоит из трех разделов. Первый раздел — это культурно-массовые мероприятия, второй — просветительские, пропагандистские мероприятия. Третий — важнейший для нас раздел — это план реставрационных работ памятников культурного наследия на территории города", — сказал Никитин.

Он добавил, что в настоящий момент план подготовлен с учетом типовой методики празднования значимых дат в стране, который утвержден постановлением правительства. "Но, на мой взгляд, мы можем в рамках работы с министерствами и ведомствами по их профильной деятельности, по их профильным государственным программам сделать план более амбициозным", — считает врио главы региона.

Он отметил, что Дворкович поручил дополнительно поработать над другими потенциальными разделами, которые в настоящий момент в плане отсутствуют. "Это касается развития промышленности, других отраслей, науки, образовательных программ, медицинских учреждений. Мы договорились с коллегами плотно поработать над этим", — сказал Никитин.

Он также сообщил, что в настоящий момент на реализацию мероприятий планом предусмотрено немногим более 1,1 миллиарда рублей из бюджетов трех уровней, 74% составляют средства федерального бюджета.

"Это постановление правительства, которое ограничивает возможности федерального бюджета по поддержке всех юбилейных дат, оно типовое. Но отраслевые мероприятия могут быть сопутствующими основному процессу, и мы будем работать над тем, чтобы план и наша работа каждый квартал, каждый год становились более и более амбициозными", — сказал врио главы региона.

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