Никитин хочет увеличить финансирование на подготовку к юбилею города

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода утвердил типовой план мероприятий с финансированием 1,1 миллиарда рублей, но эта сумма может быть увеличена за счет работы с профильными министерствами, сообщил журналистам врио главы региона Глеб Никитин.
"План состоит из трех разделов. Первый раздел — это культурно-массовые мероприятия, второй — просветительские, пропагандистские мероприятия. Третий — важнейший для нас раздел — это план реставрационных работ памятников культурного наследия на территории города", — сказал Никитин.
Он отметил, что Дворкович поручил дополнительно поработать над другими потенциальными разделами, которые в настоящий момент в плане отсутствуют. "Это касается развития промышленности, других отраслей, науки, образовательных программ, медицинских учреждений. Мы договорились с коллегами плотно поработать над этим", — сказал Никитин.
"Это постановление правительства, которое ограничивает возможности федерального бюджета по поддержке всех юбилейных дат, оно типовое. Но отраслевые мероприятия могут быть сопутствующими основному процессу, и мы будем работать над тем, чтобы план и наша работа каждый квартал, каждый год становились более и более амбициозными", — сказал врио главы региона.
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