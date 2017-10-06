Московских водителей предостерегли от поездок во время непогоды

Сотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. Архивное фото

Сотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московским водителям порекомендовали воспользоваться общественным транспортом в условиях непогоды вечером в пятницу, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Неблагоприятные погодные условия в течение дня привели к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды, а также окончания рабочей недели загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов", — говорится в сообщении.

В подобных неблагоприятных условиях водителям рекомендуется по возможности пользоваться общественным городским транспортом, отметили в центре.

В случае поездок на личном автомобиле водителям необходимо быть внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.