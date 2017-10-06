МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ рекомендует распустить Общественный совет при Росавиации, поскольку он не выполняет возложенные на него функции и задачи, в ближайшие дни состоится голосование Совета Палаты по этому вопросу, говорится в заявлении секретаря ОП РФ Валерия Фадеева, распространенном в пятницу.
"Общественная палата Российской Федерации рекомендует прекратить деятельность Общественного совета при Росавиации ввиду его неэффективности", — сказал Фадеев, текст заявления которого приводит пресс-служба ОП РФ.
Он отметил, что Общественная палата РФ является ключевым органом общественного контроля в Российской Федерации и "не намерена спокойно смотреть, как нарушаются права десятков тысяч авиапассажиров".
Он отметил, что именно по этой причине рабочая группа ОП РФ по формированию общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с регламентом рекомендовала Совету Палаты прекратить деятельность Общественного совета при Росавиации.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.