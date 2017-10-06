МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ рекомендует распустить Общественный совет при Росавиации, поскольку он не выполняет возложенные на него функции и задачи, в ближайшие дни состоится голосование Совета Палаты по этому вопросу, говорится в заявлении секретаря ОП РФ Валерия Фадеева, распространенном в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин в связи с проблемами авиакомпании "ВИМ-Авиа" заявлял о необходимости выработать в РФ эффективное правовое регулирование в авиаотрасли. Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, что готовится проект закона, который установит более жесткую систему контроля за деятельностью авиакомпаний, введет показатели финансовой устойчивости, а также обеспечит страхование пассажиров в случае ситуаций, подобных сложившейся с "ВИМ-Авиа".

"Общественная палата Российской Федерации рекомендует прекратить деятельность Общественного совета при Росавиации ввиду его неэффективности", — сказал Фадеев, текст заявления которого приводит пресс-служба ОП РФ.

Он отметил, что Общественная палата РФ является ключевым органом общественного контроля в Российской Федерации и "не намерена спокойно смотреть, как нарушаются права десятков тысяч авиапассажиров".

"Мы считаем, что Общественный совет при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) не выполняет возложенные на него функции и задачи. Совет не стал органом общественного контроля при наличии претензий огромного количества людей и проблем в отрасли. В Совете не нашлось людей, способных поставить вопросы, волнующие общество", — заявил Фадеев.

Он отметил, что именно по этой причине рабочая группа ОП РФ по формированию общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с регламентом рекомендовала Совету Палаты прекратить деятельность Общественного совета при Росавиации.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.