Медведев заявил, что через 30-40 лет профессия водителя станет редкой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что через 30-40 лет профессия водителя станет довольно редкой.

В ходе совещания "О развитии системы дополнительного образования детей" глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала, что совместно с одной из московских школ был разработан "атлас новых профессий", который, как предполагается, будет новой навигацией для детей и их родителей и покажет, какие профессии будут невостребованными через 5-10 лет и какие появятся.

Премьер поинтересовался, как АСИ определяет профессии, которые будут невостребованными в будущем. "Водитель, например, как это дико ни прозвучит, лет через 30-40, может так статься, что это будет довольно редкая профессия", — заявил Медведев, оговорившись, впрочем, что "вряд ли мы полностью от этого уйдём".

В ходе совещания главе правительства также рассказали, как в стране в учреждениях дополнительного образования готовят будущих бизнесменов. Медведев призвал к подобающему отношению к предпринимательскому сословию в России.

"Дети будут хотеть заниматься такого рода проектами и обдумывать для себя предпринимательскую карьеру только в том случае, если само отношение к предпринимательскому сословию будет в нашей стране соответствующим. А это такая не очень легкая задача. Для этого необходимо изучать эти вопросы в школе и вне школьных стен", — сказал премьер.

В июле Медведев ознакомился с проектом группы "КАМАЗ" и НАМИ беспилотным автобусом "Шатл" и прокатился на нем. Позже он отметил, что беспилотный транспорт в будущем должен превратиться из предметов технологической роскоши в практичный массовый транспорт.

В августе Медведев поручил проработать вопросы создания на территории РФ инфраструктуры, необходимой для беспилотного транспорта.