Медведев заявил, что через 30-40 лет профессия водителя станет редкой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что через 30-40 лет профессия водителя станет довольно редкой.
Премьер поинтересовался, как АСИ определяет профессии, которые будут невостребованными в будущем. "Водитель, например, как это дико ни прозвучит, лет через 30-40, может так статься, что это будет довольно редкая профессия", — заявил Медведев, оговорившись, впрочем, что "вряд ли мы полностью от этого уйдём".
В ходе совещания главе правительства также рассказали, как в стране в учреждениях дополнительного образования готовят будущих бизнесменов. Медведев призвал к подобающему отношению к предпринимательскому сословию в России.
В июле Медведев ознакомился с проектом группы "КАМАЗ" и НАМИ беспилотным автобусом "Шатл" и прокатился на нем. Позже он отметил, что беспилотный транспорт в будущем должен превратиться из предметов технологической роскоши в практичный массовый транспорт.
В августе Медведев поручил проработать вопросы создания на территории РФ инфраструктуры, необходимой для беспилотного транспорта.