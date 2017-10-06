Медведев рассказал, каким должно быть детское допобразование

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Современное дополнительное образование для детей должно отвечать приоритетам развития России, ориентироваться на направления, которые станут актуальными через 5-10 лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании "О развитии системы дополнительного образования детей".
"Профессиональная ориентация здесь, конечно, особенная. Но, тем не менее, и по форме и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но, скажем прямо, и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может, даже не сейчас, а через 5-10 лет. Особенно с учетом бурного развития науки и технических знаний во всем мире", — рассказал Медведев.
По его словам, в советское время была создана хорошая сеть кружков, студий, секций. "И несмотря на сложности 90-х годов и текущих периодов, то что раньше делалось во дворцах и домах пионеров, оно у нас в целом как система сохраняется", — сказал он.