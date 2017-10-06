Медведев рассказал, каким должно быть детское допобразование

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Современное дополнительное образование для детей должно отвечать приоритетам развития России, ориентироваться на направления, которые станут актуальными через 5-10 лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании "О развитии системы дополнительного образования детей".

Медведев заявил о важности дополнительного образования и кружков, благодаря которым дети начинают понимать, "кем бы они хотели стать, когда вырастут". "Во всяком случае, те кто уже постарше, четко сориентированы на то, куда они будут поступать. Это очень важно, потому что все-таки такая ранняя профессиональная ориентация позволяет школьнику подготовиться к учебе, особенно, когда речь идет об учебе в сложных технических учреждениях", — отметил премьер.

"Профессиональная ориентация здесь, конечно, особенная. Но, тем не менее, и по форме и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но, скажем прямо, и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может, даже не сейчас, а через 5-10 лет. Особенно с учетом бурного развития науки и технических знаний во всем мире", — рассказал Медведев.

По его словам, в советское время была создана хорошая сеть кружков, студий, секций. "И несмотря на сложности 90-х годов и текущих периодов, то что раньше делалось во дворцах и домах пионеров, оно у нас в целом как система сохраняется", — сказал он.