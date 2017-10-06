МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовала в Twitter загадочное послание к пользователям мессенджера Telegram.
Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.
Пост сопровождает видео с участием школьников, в котором говорится, что скоро пользователи мессенджера "узнают от детей страшную правду". "Бегите, бегите, пока можете", — говорит мальчик на видео. В конце появляется изображение 404 error.
28.5%Да, постоянно
11.9%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
38.5%Не пользовался и не планирую
21.1%А что это?
В июне Роскомнадзор заявлял о возможности блокировки Telegram, так как руководство мессенджера отказывалась предоставлять службе сведения для для внесения в реестр организаторов распространения информации.
Тогда создатель Telegram Павел Дуров говорил, что блокировка сервиса невыгодна для страны, так как WhatsApp и Facebook Messenger контролируются США.
Впоследствии Дуров согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.