Норвежская делегация поделились впечатлениями от визита в "Артек"

АРТЕК (Крым), 6 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Делегация из Норвегии и Германии в составе 11 человек прибыла в международный центр "Артек" в Крыму, они отметили центр как уникальное место для диалога детей всех стран, сообщает корреспондент РИА Новости.

Визит делегации граждан Норвегии и Германии продлится с 5 по 12 октября. В состав делегации входят депутаты местных парламентов, представители общественных объединений, девять из Норвегии, два из Германии, сообщил координатор визита, глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель. Это первый приезд делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией. Первым объектом посещения делегации стал международный детский центр "Артек".

"Я очень рад быть здесь, погода замечательная. "Артек", я считаю, уникальное место в плане международного сотрудничества. На мой взгляд, дети России должны общаться с детьми других стран, так как диалог очень важен", — сказал журналистам в "Артеке" глава делегации Хендрик Вебер.

Иностранные гости осмотрели площадку всероссийского образовательного форума, который в эти дни проходит в "Артеке".