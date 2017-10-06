В Екатеринбурге выясняют обстоятельства массового заболевания детей

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Следователи и прокуратура в Екатеринбурге проводят проверку по факту массового заболевания детей, предположительно, менингитом.

"Днем 6 октября 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей (предположительно, менингитом) в одном из районов города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что признаки менингита выявлены у нескольких десятков человек — в большинстве случаев, это дети из разных семей. Часть из заболевших в настоящее время госпитализирована. Следователи вместе с сотрудниками органов Роспотребнадзора выясняют точное число заболевших.

Проверку начала и прокуратура Свердловской области, по данным которой с признаками инфекционного заболевания госпитализированы 40 жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга, среди которых есть как дети, так и взрослые.

"На текущий момент зарегистрировано 18 очагов, где выявлены заболевшие. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других. Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов… Роспотребнадзора, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети и взрослые, в том числе проверке подлежит качество питьевой воды, используемой в быту пострадавших семей", — уточняет надзорное ведомство.

По сведениям прокуратуры, уже отобраны пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора указанного микрорайона.