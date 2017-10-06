Парки Москвы не станут усиливать безопасность после убийства фазанов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московские парки не будут усиливать контроль за животными после убийства 12 фазанов в Парке Горького, поскольку они находятся в естественной среде обитания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка в пятницу.

В среду стало известно, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как 21-летний молодой человек забрался в вольер в парке и убил 12 фазанов. Подозреваемый был задержан, его отпустили под подписку о невыезде в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными. О мотивах поступка пока не сообщалось.

В Мосгорпарке рассказали, что сейчас во многих столичных парках обитают белки, в Сокольниках также есть лоси, пустельги, неясыти, коростели, а в Лианозово — лебеди.

"В связи с тем, что животные обитают в естественной среде, осуществление дополнительных мер безопасности не планируется", — сказали в пресс-службе.