Около 3,5 тысячи малообеспеченных липецких семей получили матпомощь

ЛИПЕЦК, 6 окт — РИА Новости. В рамках благотворительной акции "Семья — семье", которая проводится в Липецкой области ежегодно перед началом учебного года в течение последних десяти лет, почти три с половиной тысячи малообеспеченных и многодетных семей получили одежду, канцелярские принадлежности и материальную помощь для детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Поддержка семей с детьми — в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания", — цитирует пресс-служба слова губернатора Липецкой области Олега Королева.

В пресс-службе добавили, что канцтовары, одежду и другие необходимые вещи на сумму около 4 миллионов рублей получили 2 374 семьи.

Кроме того, власти региона выделили почти 4 миллиона рублей из областного бюджета ещё 943 семьям. В целом на поддержку семей в этом году было выделено около 8 миллионов рублей, добавил собеседник агентства.

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