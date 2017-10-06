В Приморском океанариуме поселились пять древних четырехглазых мечехвостов

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Пять особей мечехвостов, живших еще во времена динозавров, поселились в экспозиции "Эволюция жизни в океане" Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение.

Тело мечехвоста сверху покрыто панцирем. Сзади расположен длинный шип, служащий органом опоры. Это хищник. Свою добычу — беспозвоночных — извлекает из грунта, взрыхляя его передним острым краем панциря. Имеет четыре глаза. Легко переносит пребывание на воздухе. У мечехвостов голубая кровь. Она обладает уникальными свойствами, которые нашли применение в фармакологии и медицине. Кровь гуманным способом собирают в лабораториях.

По данным океанариума, пять особей месяц назад привезли с Тайваня. Сейчас, после успешной адаптации, их переводят в главный корпус. Мечехвосты сразу стали брать со дна корм, как делают это и в природе. В их рационе ракообразные, двустворчатые моллюски, рыба.

"Мечехвостов считают ровесниками динозавров: они живут на Земле сотни миллионов лет. Причем, судя по найденным окаменелостям, практически не изменились. Поэтому содержание таких "живых ископаемых" в экспозиции "Эволюция жизни в океане" более чем логично. Здесь мечехвосты живут в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться", — говорится в сообщении.

Специалисты Приморского океанариума намерены в будущем искусственно воспроизводить мечехвостов. В мире насчитывается пять их видов. В Приморском океанариуме живет один, Limulus polyphemus. В естественных условиях он обитает в тропических и субтропических морях, достигает 75 сантиметров в длину при диаметре панциря 25-30 сантиметров.