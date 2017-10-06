Выпущена марка в связи с десятилетием Следственного комитета

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Марка, посвящённая Следственному комитету РФ, выходит в обращение в пятницу 6 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Почты России.

По информации почты, марка номиналом 27 рублей выпущена тиражом 240 тысяч экземпляров, на ней изображены логотип и здание ведомства.

"Марка поступит в отделения Почты России. В день выпуска ее можно погасить специальным штемпелем первого дня на Главпочтамте Москвы. Дополнительно к марке издан конверт первого дня", — рассказали в пресс-службе почты.

Как ранее заявила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, 2017 год — юбилейный в истории Следственного комитета: в этом году исполняется 10 лет со дня его образования, а также 300 лет с момента подписания Петром I типового наказа об учреждении системы следственных канцелярий.