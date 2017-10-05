Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии концерта в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2017", поздравил преподавателей, заявив, что педагог — это призвание и нелегкая, ответственная миссия.

"Учитель, педагог — это не просто профессия, но и… призвание, нелегкая, ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе, он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", — сказал Путин на открытии концерта в Государственном Кремлевском дворце.

Он отметил, что учителя вкладывают частичку души, воспитывая молодых людей, стремятся показать им порядочность, справедливость, доверие, уважение, любовь к родной стране. "Убежден, что без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы не выучишь по учебникам и не скачаешь из интернета. Эта нравственные основы закладываются благодаря каждодневной работе педагогов", — отметил глава государства.

По его словам, учителю важно чувствовать отдачу от учеников, в последние годы было сделано немало для укрепления престижа профессии педагога. "Такая работа, безусловно, будет продолжена", — подчеркнул Путин.

"Российское образование, безусловно, должно соответствовать самым высоким требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Это касается содержания учебного процесса и технического оснащения. У нас есть немало сильных образовательных учреждений с уже сложившейся репутацией, и отрадно, что с каждым годом число новых школ-лидеров растет, и не только в столице", — добавил президент.

По словам Путина, активно продвигается программа строительства и модернизации общеобразовательных учреждений. Только по итогам этого года откроется 170 зданий школ, отметил он, а цель — формировать комфортные условия и для учителей, и для учеников, создавать необходимые условия для развития творческих способностей.

Путин отметил, что все те результаты на олимпиадах, которые демонстрируют ученики, являются подтверждением "очень простой истины — каждый ученик талант". "Если учитель смог довести того или иного своего воспитанника до олимпиады, до победы на олимпиаде, это значит, он нашел именно в нем эту искру. Задача — найти в каждом ученике ту самую искру, которая может сделать его выдающимся человеком", — сказал президент, отметив, что здесь многое зависит от личных качеств, навыков и компетенции преподавателя. "И мы будем, безусловно, развивать систему, позволяющую учителям постоянно повышать свою квалификацию, обмениваться лучшими практиками между собой", — подчеркнул Путин.

В заключении глава государства поблагодарил всех учителей, поздравил их с профессиональным праздником и пожелал успехов ученикам. По его словам, успехи и победы учеников — это лучшее подтверждение профессионализма преподавателей.