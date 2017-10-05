Калининградский губернатор надеется, что Россвязь поможет в подготовке к ЧМ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что новое соглашение с Федеральным агентством связи (Россвязь) позволит лучше подготовить телекоммуникационные возможности региона для трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам руководителя Россвязи Олега Духовницкого, агентство заключило множество соглашений с субъектами РФ, но в случае с Калининградской областью нужно учитывать удаленность региона, который "нуждается в особом подходе и самых современных телекоммуникационных решениях, которые необходимо туда внедрять, поддерживать и развивать".

"Мы уже обсудили с (губернатором Калининградской области) Антоном Андреевичем (Алихановым) целый перечень вопросов, которые мы будем в ближайшее время развивать. Это и вопросы, связанные и с электрической связью, и с почтовой связью, и со специальной связью, и целый ряд других вопросов, которые в дальнейшем будут детально и предметно проработаны", — сказал Духовницкий во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Калининградской области и Федеральным агентством связи.

Алиханов в свою очередь добавил, что обсудил с главой Россвязи также вопросы подготовки специалистов отрасли связи.

"Пока остаются нерешенными вопросы с оптоволоконным кабелем, который надо тянуть. И нам бы хотелось в этом смысле определенности. Наша географическая удаленность требует решений, которые из раза в раз годами обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшее время увидим фактическую реализацию этого вопроса, потому что то же проведение чемпионата мира по футболу во многом касается вопросов связи", — считает Алиханов.

"Когда 35 тысяч человек сидит, смотрит это на стадионе — это один вопрос, а когда миллиарды людей смотрят это по телевизору — это совсем другой вопрос. Здесь без разрешения вопросов, связанных с телекоммуникацией, со связью, очень тяжело. Но я уверен, что эти стратегические вопросы мы сможем в ближайшее время решить", — пояснил Калининградский губернатор.

После церемонии подписания соглашения была торжественно погашена памятная марка с изображением нового стадиона в Калининграде, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Другие новости региона читайте здесь >>